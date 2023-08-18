Кремлю удалось приспособиться к западным ограничениям

Сырьевая стратегия Москвы позволила ей преодолеть западные санкции.

После вступления в силу лимита цен Россия смогла получить рекордные доходы от продажи нефти и газа за последние восемь месяцев, пишет издание La Nouvelle Tribune. В июле Москва заработала 15,3 миллиарда долларов, это на 20% больше, чем в июне.

"Стратегия, разработанная Москвой, похоже, позволила обойти эти попытки, в том числе благодаря сокращению поставок нефтяного альянса ОПЕК+", - говорится в сообщении.

Санкционное давление Запада больнее ударило не по Москве, а по нему самому. Рестрикции спровоцировали рост цен на топливо и виток инфляции в самих США и ЕС, передает РИА Новости.

Что касается мировой изоляции, то Россия вопреки успешно ведет дела с Китаем. Таможня КНР сообщает о значительном увеличении импорта российской нефти, что указывает на растущее доверие между странами.

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