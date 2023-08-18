ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во Франции восхитились сырьевой стратегией Москвы

09:50
  • пятница
  • 18 августа 2023

Кремлю удалось приспособиться к западным ограничениям

Сырьевая стратегия Москвы позволила ей преодолеть западные санкции.

После вступления в силу лимита цен Россия смогла получить рекордные доходы от продажи нефти и газа за последние восемь месяцев, пишет издание La Nouvelle Tribune. В июле Москва заработала 15,3 миллиарда долларов, это на 20% больше, чем в июне.

"Стратегия, разработанная Москвой, похоже, позволила обойти эти попытки, в том числе благодаря сокращению поставок нефтяного альянса ОПЕК+", - говорится в сообщении.

Санкционное давление Запада больнее ударило не по Москве, а по нему самому. Рестрикции спровоцировали рост цен на топливо и виток инфляции в самих США и ЕС, передает РИА Новости.

Что касается мировой изоляции, то Россия вопреки успешно ведет дела с Китаем. Таможня КНР сообщает о значительном увеличении импорта российской нефти, что указывает на растущее доверие между странами.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Нефть
Нефть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.