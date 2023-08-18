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Корабли ВМС России и Китая провели совместное патрулирование в акватории Тихого океана

09:57
  • пятница
  • 18 августа 2023

Отработали в том числе передачу грузов на ходу

Корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана пополнили запасы воды и топлива от судов обеспечения, а также отработали передачу грузов на ходу.

При этом наш противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" взаимодействовал с китайским кораблем комплексного снабжения "Тайху".

За время совместных маневров в Восточно-Китайском море экипажи преодолели около 6 с половиной тысяч морских миль, провели противолодочные учения, отразили налет авиации условного противника, а также отработали взлеты и посадки палубных вертолетов.

Основная задача совместного патрулирования - поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Корабли ВМС России и Китая
Корабли ВМС России и Китая
Корабли ВМС России и Китая
Корабли ВМС России и Китая
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