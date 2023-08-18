В Турции раскрыли три сценария дальнейшей судьбы зерновой сделки

Россия вышла из соглашения, но обсуждение ведется

Турция и России продолжают диалог по обеспечению мира продовольствием, чтобы избежать глобального кризиса. При этом возможны три сценария дальнейшего развития событий, пишет издание Yeni Şafak.

В первом варианте, если не получится достичь договоренности, обострится глобальная продовольственная проблема, однако это не в интересах крупнейших держав, включая саму Россию, отмечает газета.

Второй сценарий предполагает "односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений".

Третий вариант означает, что черноморские гуманитарные коридоры вновь откроются, как было прежде.

Ранее турецкие источники рассказали, что Анкара готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, идущих из портов Украины. Некоторые СМИ утверждают, что "первое судно уже отправилось по новому коридору".

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны. Дипломат указал, что черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии.

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