Австралия опровергла намерение разместить ядерное оружие

Страна ранее заключила военный альянс с Великобританией и США

Канберра никогда не разместит ядерное оружие на континенте. Такое заявление сделал австралийский министр обороны Ричард Марлз.

Политик подтвердил, что намерение Австралии построить атомный подводный флот "вызывает острую реакцию в мире", но заверил, что его страна не намерена отступать от своей приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В соответствии с ДНЯО Австралия сохранит приверженность всем своим обязательствам, цитирует Марлза ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея уже подают сигналы о том, что они не прочь разместить на своей территории американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. По его словам, части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в Индо-Тихоокеанский регион, в том числе в Австралию.

Источники также сообщали, что американские военные всерьез рассматривают Австралию в качестве "полигона" для испытания гиперзвукового и высокоточного оружия. Предположительно, испытания американских вооружений будут проходить в рамках стратегического партнерства AUKUS.

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