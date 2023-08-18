Проклятие "Фабрики звёзд": куда пропали самые яркие участники проекта

Они могли стать большими звездами, но получилось не у всех

Этой весной выпускники "Фабрики звёзд" впервые собрались на одной сцене, чтобы отпраздновать 20-летие проекта, когда-то открывшего им дорогу в шоу-бизнес. Но почему Михаил Гребенщиков получил приглашение на концерт в самый последний момент? Одному из самых узнаваемых фабрикантов даже пришлось звонить Яне Чуриковой, чтобы напомнить о себе.

"Тут двадцать лет "фабричному" движению. Ну где первая "Фабрика"? Яна перезванивает, говорит: "Знаешь, это бюрократический вопрос". В смысле, кто-то забыл меня куда-то вписать. Про меня просто забыли", - жалуется Гребенщиков.

Кажется, это было вчера, но "Танцам-обниманцам" Миши Гребенщикова уже два десятка лет.

Они горели ослепительно ярко, и многие поверили, что так будет всегда — звёзды, выращенные под софитами на глазах у всей страны. Почему сегодня выпускники "Фабрики звёзд" не хотят, чтобы их называли "фабрикантами"?

"Иногда представляют: "Группа "Фабрика звёзд". И мы: "Только не надо, просто скажите "группа "Фабрика". Про "Фабрику звёзд" вообще ничего не упоминайте", - говорит участница группы Ирина Тонева.

Тогда в 2002-м они сразу же он подвинули всех конкуренток по сцене - от "Блестящих" до "Стрелок". Четыре голосистых красотки, у которых что ни песня - то хит. Правда, уже вскоре прямо во время гастролей квартет превратился в трио - из группы ушла Мария Алалыкина, якобы испугавшаяся отчисления из университета.

"Вы знаете, Маша Алалыкина - это самая главная и большая беда вот этой "Фабрики звёзд", потому что она действительно была одной из самых талантливых. Эта девчонка просто завораживала одним присутствием, у неё действительно могла быть блестящая карьера. Мы, конечно, потеряли Машу", - рассуждает светский журналист Денис Сорокин.

На самом деле блондинка вышла замуж, приняла ислам и сменила имя на Марьям.

"Ну там было внешнее влияние. И я думаю, если бы оно не нашло поддержку, резонирование изнутри, то она осталась бы всё равно в коллективе", - говорит Ирина Тонева.

Уже много лет бывшая "фабрикантка" ведёт затворнический образ жизни.

"На заказниках за большие деньги перед, скажем, даже женатыми мужчинами, они будут употреблять алкоголь, а ты будешь плясать, - говорила Алалыкина в одном из интервью.

Она во второй раз вышла замуж и переехала в Дагестан.

"Я вот сейчас взялась за арабский, надеюсь, что наш Аллах даст мне в нём продвинуться", - говорила Алалыкина.

"Маша Алалыкина куда ушла? Потому что она самая умная. Детей нарожала. Дом, семья, здоровье", - говорит Михаил Гребенщиков.

В 2002-м они стали суперзвёздами всего за несколько недель. Продюсер Игорь Матвиенко показал настоящий мастер-класс, собрав прямо в телеэфире из никому неизвестных ребят сразу две супергруппы, которые стали собирать стадионы.

"Я считаю, это психически большая травма для ребят, которые туда попали. И вы знаете, им открыли вот этот весь небосклон, им открыли весь этот выход, ступени к Парнасу, божеству, они поиграли в звёзды, и потом практически все были не нужны", - рассуждает пиар-менеджер Михаил Кусков.

Александр Асташёнок с неохотой вспоминает своё фабричное прошлое. Бывший солист группы "Корни" теперь предпочитает, чтобы его называли актёром.

"Я больше не пою, спасибо. Да. Я хочу больше сниматься в кино. Я буду выпускать какие-то песни, но уже для души", - говорит он.

Несколько лет назад Асташёнок закончил ГИТИС и теперь может показать при помощи мимики своё отношение к "Фабрике звёзд" и группе "Корни", с которыми когда-то объездил всю страну.

"Вот так вот. Фейспалм называется. Просто нет. Можно уже всё?" - восклицает Асташенок.

Александр Бердников и Алексей Кабанов не стали отрываться от "Корней".

"Не только мы здесь пишемся, а также группа "Любэ", "Иванушки Интернешнл" и группа "Фабрика", и так далее", - рассказывает Бердников.

Сегодня Бердникову - 42, Кабанову - 40. Уже много лет они пытаются записать новый хит.

"Пытаемся что-то писать, работаем над этим. Но не всегда всё получается", - говорит Бердников.

Но как забыть такое? Колосящиеся брови, плачущие берёзы и любовь, живущая на 25-м этаже. Фанатки ради парней с гитарами были готовы на любые пируэты. Порой прямо на сцене. Не всегда членораздельные признания в любви первыми надоели Александру Асташёнку.

"Конечно, я благодарен этим всем проектам, безусловно, мне это дало путёвку в жизнь и всё такое",- говорит он.

Следом ушёл Павел Артемьев. Он никогда не переживал из-за своей неидеальной речи, но придя на первую "Фабрику звёзд", узнал, что его грассирующую "Р" будут исправлять, иначе какие "Корни"?

"Не то чтобы я как-то особенно сильно старался, но так уж получилось, что исправилось. Я не скучаю по этому, я не считаю это моей изюминкой", - говорит Артемьев.

Не скучает Артемьев и по временам былой славы.

"Если бы не было "Фабрики звёзд", было бы что-то другое. Я был бы другим человеком", - считает Артемьев.

На "Фабрике звёзд" Юлия Михальчик писала себе песни сама. Будучи бронзовым призёром третьей "Фабрики", Михальчик тогда многим запомнилась громким романом с продюсером Александром Шульгиным, который сделал ей предложение прямо на сцене.

"Во-первых, сразу поставим точку: это было предложение руки по жизни, а не сердца, здесь всё. То есть на протяжении всех лет мы с ним не работали, естественно, после проекта. Ну так сложилось", - говорит Михальчик.

Их отношения начинались в эфире, и за Юлю переживала вся страна. Шульгин сам пригласил молоденькую блондинку на шоу и взял под свою очень плотную опеку.

"Я абсолютно убеждена, что секс был у нас... Как минимум у Юли Михальчик, да, с Шульгиным, именно там, на "Фабрике". Мне хотя никто не верил. И я была абсолютно убеждена, потому что слишком много у неё было привилегий и слишком много у неё появлялось новых вещей, абсолютно дорогие, хотя у неё семья небогатая", - откровенничает певица Анастасия Крайнова.

Страстный роман закончился внезапно. На самом деле, по словам Михальчик, он длился всего пару недель.

"Меня тянуло как к безусловному такому авторитету, человеку, который знает ответы на любые вопросы, человеку невероятно талантливому. Ну такому глобальному. Да, конечно", - объясняет Михальчик.

Сама Михальчик как-то призналась, что во время совместного отдыха в Египте, Шульгин якобы схватил её за лицо, когда она всего лишь отказалась плавать с маской. И это стало точкой в их отношениях. Поверили в эту версию расставания не все.

"Он не мог, он бил. Ну а чего нет-то? Если почитать книгу Валерии, я абсолютно убеждена, что там нет ни единого слова вранья, там всё правда. Поэтому да. И я не удивлена, что Юля поехала отдыхать с ним, и там он её помутузил нормально", - рассказывает Крайнова.

Юля просит не верить слухам. Певица настаивает, Шульгин её не бил, и сына Сашу она родила вовсе не от него.

"До сих пор считают, что сына-то я от него родила. И Александр-то он только потому, что был Александр... Ну вы можете себе представить. А он просто по святцам назван. Потому что рядом с его рождением день Святого Александра Всероссийского. Вот и всё", - говорит Михальчик.

Сына Михальчик родила, будучи в браке с бизнесменом Владимиром Гоевым. Пара распалась восемь лет назад. Сегодня сердце певицы свободно. Юля продолжает писать песни, но до хитов 20-летней давности они пока не дотягивают.

"Думаю, что ж так мало-то за 20 лет?.. Мало сумела сделать. Наверное, вот так. За 20 лет можно было бы больше. Но, может быть, в следующие 20? Давайте встретимся ещё через 20 лет, может, будет чем похвастаться", - говорит Михальчик.

В начале нулевых "Фабрика звёзд" должна была перезагрузить российский шоу-бизнес.

"За три месяца стать суперзвездой, а на тот момент это было так, - это сотворить невозможное. Причём мы были такими звёздами - ну просто до уровня вот этого бешеного фанатизма, когда окружённые дома с утра до вечера, орут с утра: "Зацепин, выходи!" – рассказывает Антон Зацепин.

Но на плаву сегодня остались лишь единицы.

"Просто у них поехала крыша. Мания величия. Они перестали работать, опаздывали, не приезжали на студии", - объясняет пиар-менеджер Михаил Кусков.

За почти два десятка лет, прошедших после его участия в "Фабрике звёзд", Прохор Шаляпин стал настоящим ветераном сцены, но сегодня он известен далеко не своими песнями.

"Мне не дали ни единого шанса зацепиться за музыкальную сцену только потому, что у меня не было богатых покровителей, родственников. Не по праву рождения, понимаете?", - уверен Прохор Шаляпин.

Последние годы жизни не ловил звёзд с неба и Пьер Нарцисс. Его единственный хит про шоколадного зайца был записан на "Фабрике". Он его и кормил.

Выступал Пьер не на стадионах, а в провинциальных кафе и барах, получая за 40-минутные выступления от 60000 до 100000 рублей. Несмотря на бешеную популярность в начале нулевых, он не имел семизначных счетов и не купался в роскоши.

"Кто там что говорит, машина или ещё какие-то моменты, ну этого, конечно, не было", - рассказывает бывший концертный директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов.

Для Константина Дудоладова участие в "Фабрике звёзд" было, скорее, чем-то вроде шутки. Петь он не собирался и не скрывал этого.

"Конечно же, я, как и все нормальные идиоты из провинции, сильно хотел попасть на экраны телевидения", - признает Дудоладов.

Стилист по профессии на "Фабрику" харизматичный Дудоладов пришёл, когда ему исполнилось 28 и прожил под прицелом камер всего три недели. Но и этого ему с лихвой хватило, чтобы сразу после ухода построить успешный бизнес.

"Когда я вернулся в салон красоты, конечно же, прям в половину у меня увеличилась собственная клиентская база, и я ещё долго-долго был на пике популярности", - говорит он.

Другу Дудоладова, Михаилу Гребенщикову, этой весной исполнилось 47, и для него "Фабрика" стала настоящей путёвкой в другую жизнь.

"И вот про что хочу сказать, и это, клянусь, не хвастовство. Ну, если бы этого не было, сейчас, спустя двадцать лет, ну, у меня так даже, знаете, сентиментально слёзы набежали, я даже не знаю, кем бы я был", - говорит Гребенщиков.

"Фабрика" дала им шанс стать большими звёздами, но вцепиться в него получилось далеко не у всех. А кто-то этого просто не захотел.

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