"Ангарского маньяка" будут судить еще за три убийства

На счету Попкова убийство более 80 женщин

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова будут судить за убийство еще трех женщин.

Прокуратура Иркутской области уже твердила обвинительное заключение. Оно будет направлено в Ленинский районный суд Иркутска, передает РИА Новости.

Первую женщину Попков убил в октябре 1997 года в поселке Жилкино, вторую в марте 1998-го на берегу реки Ангара, третью на территории Ново-Ленинского кладбища в октябре 2003 года.

Михаил Попков, известный как "Ангарский маньяк", до 1998 года работал в полиции в звании младшего сержанта. В период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области он нападал на женщин в возрасте от 16 до 40 лет, насиловал их и убивал. Маньяка удалось задержать в 2012 году во Владивостоке.

В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. Затем маньяк признался еще в 59 убийствах. В 2018 году ему дали второй пожизненный срок. В 2021 году суд добавил еще 10 лет за два убийства, совершенных в 1995 году. В январе 2023 года Попков написал новые явки с повинной.

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