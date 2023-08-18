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"Ангарского маньяка" будут судить еще за три убийства

10:12
  • пятница
  • 18 августа 2023

На счету Попкова убийство более 80 женщин

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова будут судить за убийство еще трех женщин.
"Ангарский маньяк" признался в новых убийствах ради "отпуска"

Прокуратура Иркутской области уже твердила обвинительное заключение. Оно будет направлено в Ленинский районный суд Иркутска, передает РИА Новости.

Первую женщину Попков убил в октябре 1997 года в поселке Жилкино, вторую в марте 1998-го на берегу реки Ангара, третью на территории Ново-Ленинского кладбища в октябре 2003 года.

Михаил Попков, известный как "Ангарский маньяк", до 1998 года работал в полиции в звании младшего сержанта. В период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области он нападал на женщин в возрасте от 16 до 40 лет, насиловал их и убивал. Маньяка удалось задержать в 2012 году во Владивостоке.

В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. Затем маньяк признался еще в 59 убийствах. В 2018 году ему дали второй пожизненный срок. В 2021 году суд добавил еще 10 лет за два убийства, совершенных в 1995 году. В январе 2023 года Попков написал новые явки с повинной.

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