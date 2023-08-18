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На купянском направлении ВС России ведут успешное наступление

11:52
  • пятница
  • 18 августа 2023

С воздуха радикалов атакуют экипажи Су-25

На сватовском и краснолиманском направлениях российские передовые подразделения при поддержке артиллерии и авиации успешно отразили шесть попыток ВСУ перейти в контратаку, сообщили в Минобороны.

Атакуют радикалов с воздуха и экипажи Су-25. Во время очередного вылета "Грачи" выпустили ракеты с малых высот, уничтожив замаскированные позиции ВСУ.

А на купянском направлении российские штурмовые группы ведут успешное наступление, отражая все попытки националистов перейти в контратаку.

Ярослав Якимкин, офицер пресс-центра группировки "Запад": "В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили более двух постов пехоты. Кроме этого, в течение дня противником проведено шесть контратак силами подразделений 14-й механизированной и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригад. Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы".

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