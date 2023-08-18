Киев же выставят крайним

Гора родила мышь. Так зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал результаты поставок натовских вооружений Украине для широко разрекламированного контрнаступления. Пока его итоги - десятки тысяч убитых солдат ВСУ и сотни единиц уничтоженной дорогостоящей техники. Которая, как выяснилось на поле боя, во многом уступает даже образцам советского производства. Все, что смогли продемонстрировать боевики Зеленского, - террор мирного населения. В том числе с помощью запрещенных кассетных боеприпасов, которыми их снабдили спонсоры войны.

"Вашингтон сам на протяжении десятилетий морализаторствовал и клеймил военными преступниками всех тех, кто применял этот тип боеприпасов. Получается, в вашей же собственной логике Зеленский и его подельники – военные преступники, а вы – его прямые пособники и сообщники, разделяющие всю полноту ответственности за совершённые и будущие злодеяния", - отметил Полянский.

Сливаемые в черную украинскую дыру миллиарды долларов американских налогоплательщиков стали причиной скандала в Конгрессе. Нацразведка США сделала негативный прогноз относительно весьма дорогостоящего контрнаступления ВСУ. Об этом пишет Washington Post. Республиканцы выступили резко против просьбы Байдена спустить на неудачников еще 24 миллиарда.

"Согласно оценке американской разведки, из-за минных полей украинские силы не смогут добраться до юго-восточного города Мелитополя, жизненно важного транзитного узла. И перерезать сухопутный мост России в Крым. Мрачная оценка основана на мастерстве России в защите территорий с помощью фаланги минных полей и траншей и, вероятно, побудит западные столицы жестко спросить с Киева, почему контрнаступление, которое стоило десятки миллиардов долларов, не достигло своих целей", - говорится в материале.

Вашингтон просчитался в оценках военной силы России. Недооценил, говорит экс-сотрудник Госдепа Мэтью Хо.

"Смотришь на то, что наше разведывательное сообщество сообщает главе комитета начальников штабов о военной силе России. А потом просматриваешь сами эти документы и видишь несоответствия. Это просто не имеет смысла. Одна страница говорит одно, другая - совсем другое", - указал он.

Подсластить горечь поражения киевскому режиму спонсоры конфликта решили с помощью истребителей. США пообещали ускорить процесс передачи Украине F-16 из Дании и Нидерландов. Пособники Зеленского давно требуют эти самолеты, но пока это скорее морковка перед носом умирающего за интересы Запада ослика.

С истребителями дело осталось за малым - обучить украинских пилотов. Но тем для начала придется освоить английский язык.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"