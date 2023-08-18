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Путин поздравил РГО с Днем географа

10:39
  • пятница
  • 18 августа 2023

Его отмечают 18 августа

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 августа, направил поздравительную телеграмму членам Русского географического общества (РГО) и экспертам, имеющим отношение к географическим наукам и специальностям, по случаю Дня географа.

Российский лидер отметил, что РГО сыграло уникальную роль в развитии целого комплекса наук: географии, климатологии, метеорологии, других смежных наук.

Общество организовало масштабные экспедиции для исследования малоизученных регионов планеты и многое сделало для широкого народного просвещения.

С помощью РГО реализуются востребованные научные, образовательные, просветительские, природоохранные, творческие проекты, цитирует президента пресс-служба Кремля.

Ранее один из членов РГО, известный российский путешественник и исследователь Федор Конюхов установил рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре.

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму путешественнику и поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого масштабного, поистине уникального проекта.

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