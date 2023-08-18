Природные пожары ликвидируют в десяти российский регионах

Самая сложная обстановка - в Якутии

Верхнеколымский район республики Саха. Регион частично расположен за полярным кругом, тем не менее именно здесь складывается наиболее сложная пожароопасная обстановка. На территории действуют сразу три крупных очага возгорания. Ми-8 доставляет к месту тушения парашютистов "Авиалесоохраны". Для ликвидации пожаров пришлось дополнительно перебросить около 100 специалистов. Работа, говорят, привычная, но в этом районе есть свои сложности.

"Лесной массив везде разный: где болотистая местность, где преобладает в основном березовая роща. С подступом все очень плохо. На заднем фоне была река. Сейчас это просто болото. Но работаем", - говорит Андрей Соловьев, десантник-пожарный Якутского авиаотделения ФБУ "Авиалесоохрана".

Работа не прекращается даже ночью. Всего в республике действует 33 природных пожара. Огонь уже прошел больше 200 тысяч гектаров. В том числе в Олекминском и Усть-Майском районах. Чтобы локализовать возгорания, привлекли более тысячи парашютистов-десантников и 37 единиц наземной техники. Но по земле к некоторым очагам часто просто не подойти. В небе работают 7 вертолетов и 12 самолетов.

"Воды тоже особо нет, небольшие болота только. Из них приходится как-то воду брать. То есть и ходить сложно по этим болотам получается. Плюс рельеф местности немножко холмистый. То есть где-то в гору приходится подниматься. Ну, где-то находим повыше место, где воды повыше, она более чистая, немножко проточная", - рассказал Игорь Огородов, десантник-пожарный Якутского авиаотделения ФБУ "Авиалесоохрана".

С начала июля пожарным удалось потушить более 300 возгораний. Однако пока в республике продолжает действовать режим ЧС. Чтобы не допустить появления новых очагов, специалисты обходят населенные пункты и объясняют людям: 9 из 10 пожаров происходят по вине человека. В ближайшую неделю в регионе сохранится жаркая ветреная погода, пройдут грозы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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