В Приморский край доставили гуманитарный груз из Белоруссии

В регионе подтопленными остаются около 240 частных и многоквартирных жилых домов

В пострадавший от наводнения Приморский край доставили более 72-х тонн гуманитарного груза из Белоруссии, передает "ТВ Центр".

Это продукты, одежда, медикаменты, насосные установки, дизельные генераторы. Всего в списке 85 позиций.

В регионе подтопленными остаются около 240 частных и многоквартирных жилых домов. Три населенных пункта по-прежнему отрезаны от дорожного сообщения. Ликвидируют последствия стихии свыше 600 спасателей.

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