ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне рассказали, как хранят свои сбережения

10:40
  • пятница
  • 18 августа 2023

Соответствующий опрос провел ФОМ

Почти две трети россиян (61%) считают сейчас наиболее выгодным хранить свои сбережения в рублях, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

На иностранную валюту для хранения сбережения рассчитывает почти каждый седьмой (15%), чаще всех для хранения сбережений ее предпочитают сограждане в возрасте 18-30 лет (31%).

При этом 24% респондентов не могут определиться с тем, в чем выгоднее хранить сбережения — в рублях или в иностранной валюте, сообщает "Интерфакс".

Российские власти намерены стимулировать граждан к увеличению сбережений. С этой целью в стране запустят добровольную программу формирования долгосрочных сбережений с софинансированием от государства. На самый высокий уровень господдержки могут рассчитывать те, у кого самый низкий доход.

При этом финансовый консультант Татьяна Волкова подчеркивала, что не стоит держать деньги дома, под подушкой. В распоряжении российских граждан находятся множество современных инструментов, которые в несколько раз выгоднее хранения денег дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Девушка у банкомата
Девушка у банкомата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.