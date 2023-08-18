Россияне рассказали, как хранят свои сбережения

Соответствующий опрос провел ФОМ

Почти две трети россиян (61%) считают сейчас наиболее выгодным хранить свои сбережения в рублях, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

На иностранную валюту для хранения сбережения рассчитывает почти каждый седьмой (15%), чаще всех для хранения сбережений ее предпочитают сограждане в возрасте 18-30 лет (31%).

При этом 24% респондентов не могут определиться с тем, в чем выгоднее хранить сбережения — в рублях или в иностранной валюте, сообщает "Интерфакс".

Российские власти намерены стимулировать граждан к увеличению сбережений. С этой целью в стране запустят добровольную программу формирования долгосрочных сбережений с софинансированием от государства. На самый высокий уровень господдержки могут рассчитывать те, у кого самый низкий доход.

При этом финансовый консультант Татьяна Волкова подчеркивала, что не стоит держать деньги дома, под подушкой. В распоряжении российских граждан находятся множество современных инструментов, которые в несколько раз выгоднее хранения денег дома.

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