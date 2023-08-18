Началось устройство вентиляционной ветки южного вестибюля станции метро "Новаторская"

Продолжается устройство воздуховодов и трубопроводов в станционном комплексе

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что на строящейся станции "Новаторская" Троицкой линии метро начался монтаж системы вентиляции в составе южного вестибюля, одновременно продолжается устройство воздуховодов и трубопроводов в станционном комплексе.

Уже уложено порядка 9 тысяч метров трубопровода и выполнено свыше 5 тысяч метров систем вентиляции, что составляет почти половину от запланированного объема, уточнил заммэра.

"Помимо монтажа инженерных сетей ведется архитектурная отделка служебной и пассажирской зоны, которая сегодня уже на высоком уровне готовности", – указал генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

По его словам, завершен монтаж подсистем на путевых стенах и потолке платформенного участка для дальнейшей установки облицовочных панелей, а также выполнены алюминиевые кессоны для размещения потолочных светильников.

"Дальнейшее художественное оформление платформенного участка продолжится после устройства систем пожаротушения и ряда других инженерных элементов", – пояснил руководитель инжинирингового холдинга.

Продолжается и обустройство оборотных тупиков в составе станционного комплекса "Новаторская", а также монтаж верхнего строения пути в ранее пройденных тоннелях к соседним станциям Троицкой линии "Вавиловская" и "Университет Дружбы Народов".

"Параллельно строители приступили к частичному благоустройству прилегающей территории – на поверхности началась укладка асфальта", – сообщил также Кравцов.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток – около 100 тысяч человек в сутки.

В 2023 году ГК "Мосинжпроект" отмечает 65-летие. С 2011 года с участием "Мосинжпроекта" в Москве введено свыше 152 км линий и 70 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 11 электродепо.

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