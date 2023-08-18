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Собянин отметил взрывной рост числа электромобилей

11:38
  • пятница
  • 18 августа 2023

Регионам следует передать полномочия по регулированию вопросов, связанных с развитием этого направления

На заседании президиума Госсовета мэр Москвы Сергей Собянин подробно рассказал об опыте столицы, который может быть полезен для других регионов.

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Прежде всего - это эксперимент по организации перевозок в районах с небольшой плотностью населения.

Кроме того, Собянин обратил внимание на взрывной рост числа электромобилей. И обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой передать регионам полномочия по регулированию вопросов, связанных с развитием этого направления.

"Это даст плановый переход, спокойный от одного вида машин к другому. И производители электромобилей, которых сегодня уже только в России трое, они развиваются на собственной отечественной платформе, будут знать точно объем потребления хотя бы в этой нише общественного транспорта. Сегодняшние дороги, которые мы строим, и городские, и федеральные, по сути не оборудованы надлежащими силовыми электросетями для электрозаправок. И завтра те дороги, которые сегодня строим, надо будет перерывать и заново укладывать уже силовые кабели для электрозаправок. Поэтому надо предусмотреть возможность для заказчиков предусматривать подвод достаточных мощностей электроэнергии для будущих заправок", - отметил мэр.

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