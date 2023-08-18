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В Канаде проводят эвакуацию из-за пожаров

11:57
  • пятница
  • 18 августа 2023

С начала лета огонь уничтожил в стране около 13 миллионов гектаров леса

Сразу несколько населенных пунктов эвакуируют на северо-западе Канады. Им угрожают лесные пожары. В течение дня огонь подойдет к областному центру - городу Йеллоунайф, сообщает "ТВ Центр".

Его 20-тысячное население экстренно вывозят на автобусах и самолетах. На дорогах - автомобильные пробки. А на улицах даже ночью светло как днём - небо окрашено в тревожный красный цвет.

Сейчас в регионе зафиксировано 240 возгораний. С начала лета огонь уничтожил в Канаде около 13 миллионов гектаров леса. Его быстрому распространению способствует сильный ветер.

Дым от пожаров достиг США - предупреждения об ухудшении качества воздуха ввели в 12 штатах, включая Нью-Йорк.

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