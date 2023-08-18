Великобритания заключила контракты на поставку Украине систем ПВО

Потратить на это предполагается более 90 млн фунтов стерлингов

Великобритания от имени Международного фонда для Украины заключила три контракта на поставку Киеву систем противовоздушной обороны на общую сумму в 90 млн фунтов стерлингов. Об этом в пятницу, 18 августа, рассказала пресс-служба британского правительства.

В число контрактов входит ранее озвученный норвежской международной технологической группой Kongsberg Gruppen контракт на сумму в 56 млн фунтов, в рамках которого Украине будет поставлена антидроновая система CORTEX Typhon.

Прочие подробности пока не раскрываются, сообщает РИА Новости.

Лондон продолжает исправно снабжать Киев оружием и военной техникой. Кроме того, глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что украинские власти начали переговоры с Великобританией о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Подробности он не привел.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания согласны на превращение Украины в "черную дыру". По его словам, западные политики видят в украинцах пушечное мясо, которое не жалко использовать в противостоянии с Россией.

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