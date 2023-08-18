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Великобритания заключила контракты на поставку Украине систем ПВО

11:02
  • пятница
  • 18 августа 2023

Потратить на это предполагается более 90 млн фунтов стерлингов

Великобритания от имени Международного фонда для Украины заключила три контракта на поставку Киеву систем противовоздушной обороны на общую сумму в 90 млн фунтов стерлингов. Об этом в пятницу, 18 августа, рассказала пресс-служба британского правительства.
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В число контрактов входит ранее озвученный норвежской международной технологической группой Kongsberg Gruppen контракт на сумму в 56 млн фунтов, в рамках которого Украине будет поставлена антидроновая система CORTEX Typhon.

Прочие подробности пока не раскрываются, сообщает РИА Новости.

Лондон продолжает исправно снабжать Киев оружием и военной техникой. Кроме того, глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что украинские власти начали переговоры с Великобританией о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Подробности он не привел.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания согласны на превращение Украины в "черную дыру". По его словам, западные политики видят в украинцах пушечное мясо, которое не жалко использовать в противостоянии с Россией.

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