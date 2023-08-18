Украина усиливает линию обороны на границе с Белоруссией

Пока ситуация "спокойная и контролируемая", считает Киев

Украинские военные проинспектировали северный рубеж Волынской области, граничащий с Белоруссией, принято решение укреплять линию обороны. Об этом в пятницу, 18 августа, рассказал командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев.

По словам военного, "определено четкое задание относительно усиления наших оборонительных возможностей", хотя в настоящее время ситуация "спокойная и контролируемая".

Тем не менее, на Украине определили, что и как нужно сделать для повышения стойкости обороны и улучшения огневого поражения, цитирует заявление Наева РИА Новости.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил, что нарушение государственной границы Белоруссии военнослужащими ВСУ заставит Минск принять участие в конфликте на Украине. Однако "если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать", пообещал политик.

Тем временем Польша также решила укрепить границу с Белоруссией, усилив там военное присутствие и разместив там снайперов. Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республика Польша Станислав Жарин заявил, что польские патрули подвергаются нападениям со стороны "агрессивных иностранцев".

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