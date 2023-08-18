Украина провалила контрнаступление

Запад постарается "залатать дыры" в общем политическом фронте против России, так как очевидно, что не может победить ее на поле боя на Украине. Такое заявление сделал в пятницу, 18 августа, президент Сербии Александр Вучич.

Политик отметил в интервью РТС, что многие ожидали, что "Украина с легкостью победит с современным западным оружием", однако уже ясно, что это не так.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что военные ВС России научились эффективно противодействовать западной технике, поэтому все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными. Политик отметил, что "те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные".

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. Он цитирует слова одного из сотрудников ЦРУ, согласно которым "это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору".

При этом полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявлял, что власти США окончательно признают поражение контрнаступления ВСУ только после "захвата" российскими военными Киева. По его словам, у политического руководства Украины нет ни единого шанса победить в противостоянии с Россией.

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