Многие народы поняли реальную ситуацию, заявили в Совбезе Белоруссии

Созданный США однополярный мир разрушен, народы, находившиеся под влиянием Запада, осознали реальную ситуацию. Такое мнение высказал в пятницу, 18 августа, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Как подчеркнул политик, "мир становится многополярным, идет становление и развитие многополярного мира".

Он также указал на то, что сейчас "развязана самая настоящая гибридная война, информационная война, когда пытаются перевернуть историю с ног на голову, когда наследники фашистов подняли голову и начали говорить про фашизм и неонацизм", сообщает ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в условиях многополярного мироустройства Вашингтон все еще пытается "хозяйничать" на Ближнем Востоке и в Европе, пытаясь навязать развивающимся странам "демократические ценности". Такая империалистическая политика США является катализатором "геополитической турбулентности" и нестабильности в отдельных регионах мира.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев предупреждал, что страны Запада готовы к использованию любых методов для сохранения мирового господства — не только к применению в отношении несогласных с империалистской политикой США и ЕС стран односторонних санкций, но и к разжиганию на территориях этих государств локальных войн.

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