ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минск объявил о разрушении сформированного США однополярного мира

12:23
  • пятница
  • 18 августа 2023

Многие народы поняли реальную ситуацию, заявили в Совбезе Белоруссии

Созданный США однополярный мир разрушен, народы, находившиеся под влиянием Запада, осознали реальную ситуацию. Такое мнение высказал в пятницу, 18 августа, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
В США заявили, что только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине

Как подчеркнул политик, "мир становится многополярным, идет становление и развитие многополярного мира".

Он также указал на то, что сейчас "развязана самая настоящая гибридная война, информационная война, когда пытаются перевернуть историю с ног на голову, когда наследники фашистов подняли голову и начали говорить про фашизм и неонацизм", сообщает ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в условиях многополярного мироустройства Вашингтон все еще пытается "хозяйничать" на Ближнем Востоке и в Европе, пытаясь навязать развивающимся странам "демократические ценности". Такая империалистическая политика США является катализатором "геополитической турбулентности" и нестабильности в отдельных регионах мира.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев предупреждал, что страны Запада готовы к использованию любых методов для сохранения мирового господства — не только к применению в отношении несогласных с империалистской политикой США и ЕС стран односторонних санкций, но и к разжиганию на территориях этих государств локальных войн.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Совет Безопасности Республики Беларусь
Совет Безопасности Республики Беларусь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.