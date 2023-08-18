ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о дождях и грозах в пятницу

12:00
  • пятница
  • 18 августа 2023

На жару это не повлияет

Погода в столичном регионе ухудшится к вечеру пятницы, 18 августа.

Во второй половине дня и до конца суток ожидаются дождь, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем telegram-канале.

В свою очередь в центре погоды "Фобос" отметили, что в пятницу может выпасть до 20% от месячной нормы осадков, но дожди сильно повлияют на температуру воздуха. В Москве и области ожидается от +28 до +31 градуса.

"Причем количество осадков по модельным оценкам до 15 мм, а это почти 20% от месячной нормы", - заявил ТАСС ведущий специалист центра Евгений Тишковец.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Гроза
Гроза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.