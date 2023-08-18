Москвичей предупредили о дождях и грозах в пятницу

На жару это не повлияет

Погода в столичном регионе ухудшится к вечеру пятницы, 18 августа.

Во второй половине дня и до конца суток ожидаются дождь, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем telegram-канале.

В свою очередь в центре погоды "Фобос" отметили, что в пятницу может выпасть до 20% от месячной нормы осадков, но дожди сильно повлияют на температуру воздуха. В Москве и области ожидается от +28 до +31 градуса.

"Причем количество осадков по модельным оценкам до 15 мм, а это почти 20% от месячной нормы", - заявил ТАСС ведущий специалист центра Евгений Тишковец.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"