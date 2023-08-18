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Пекин оценил отношения Путина и Си Цзиньпина

12:19
  • пятница
  • 18 августа 2023

Они являются преимуществом связей России и Китая

Отношения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина являются ключевым преимуществом российско-китайских связей. Об этом заявил в пятницу, 18 августа, заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.
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Он напомнил, что в ходе визита Си Цзиньпина в Москву в марте был достигнут целый ряд важных договоренностей. Лидеры двух государств продолжат поддерживать контакты в различных форматах.

Пекин нацелен вместе с Москвой продвинуть вперед китайско-российские отношения по направлению, намеченному лидерами двух держав, отметил Чэн Икунь. В частности, это сотрудничество на основе принципов взаимной выгоды, достижение прогресса и совместное развитие в мире, цитирует дипломата ТАСС.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с китайским коллегой Ли Шанфу заявил, что Москва и Пекин остаются "стратегическими партнерами, добрыми соседями и верными друзьями", продолжая укреплять связи в различных областях, в том числе в военной сфере.

Развивается и экономическое сотрудничество двух государств. В июле торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский привел данные о том, что взаимный товарооборот за период с января по май уже достиг 94 млрд долларов.

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