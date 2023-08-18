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МИД объяснил попытки Запада затормозить демократизацию международных отношений

12:39
  • пятница
  • 18 августа 2023

Он делает это в стремлении обеспечить себе глобальное доминирование

Соединенные Штаты и их европейские сателлиты делают все, чтобы затормозить процесс демократизации международных отношений. Об этом заявил заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Николай Макаров.

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Дипломат указал, что западники поступают так "в стремлении обеспечить себе глобальное доминирование, навязать свою волю странам мирового большинства".

При этом в основе российской внешней политики лежит именно философия многополярности, а ее практическое воплощение позволяет России развивать и укреплять многоплановые связи с государствами Глобального Юга и Востока, в которых проживают порядка 85% населения планеты, цитирует Макарова ТАСС.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович отмечал, что "мир становится многополярным, идет становление и развитие многополярного мира". При этом созданный Соединенными Штатами однополярный мир разрушен, народы, находившиеся под влиянием Запада, осознали реальную ситуацию.

При этом министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявлял, что в отношении его страны применяется весь спектр "инструментов воздействия на несогласных с сохранением однополярного миропорядка — от экономических ограничительных мер до полномасштабной гибридной войны и угроз силового воздействия, которые слышны все громче".

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