Он делает это в стремлении обеспечить себе глобальное доминирование

Соединенные Штаты и их европейские сателлиты делают все, чтобы затормозить процесс демократизации международных отношений. Об этом заявил заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Николай Макаров.

Дипломат указал, что западники поступают так "в стремлении обеспечить себе глобальное доминирование, навязать свою волю странам мирового большинства".

При этом в основе российской внешней политики лежит именно философия многополярности, а ее практическое воплощение позволяет России развивать и укреплять многоплановые связи с государствами Глобального Юга и Востока, в которых проживают порядка 85% населения планеты, цитирует Макарова ТАСС.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович отмечал, что "мир становится многополярным, идет становление и развитие многополярного мира". При этом созданный Соединенными Штатами однополярный мир разрушен, народы, находившиеся под влиянием Запада, осознали реальную ситуацию.

При этом министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявлял, что в отношении его страны применяется весь спектр "инструментов воздействия на несогласных с сохранением однополярного миропорядка — от экономических ограничительных мер до полномасштабной гибридной войны и угроз силового воздействия, которые слышны все громче".

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