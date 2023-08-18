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Видеоблогера Карена Шаиняна объявили в розыск

12:42
  • пятница
  • 18 августа 2023

На него завели уголовное дело

МВД России объявило в розыск видеоблогера и журналиста Карена Шаиняна (иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов – прим. ред.).

Блогера разыскивают по уголовной статье, по какой именно, не уточняется, пишет ТАСС.

В августе 2022 года Минюст внес журналиста в список иностранных агентов. В июле 2023 года Росфинмониторинг включил Шаиняна перечень террористов и экстремистов.

Шаинян работал в изданиях "Коммерсантъ Деньги", "Сноб", "Вокруг света" и других. Имеет свой YouTube-канал, где обсуждает общественно-политическую повестку в стране и освещает проблемы людей из ЛГБТ-сообществ.

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Карен Шаинян
Карен Шаинян
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