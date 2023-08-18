В Москве до конца августа ожидаются дожди

Но сегодня в городе еще жарко

Жаркая погода покидает Московский регион. Сегодня вечером в столицу придет атмосферный фронт, который принесет с собой холодный воздух с Балтийского моря.

Его влияние горожане почувствуют уже в эти выходные - в субботу и воскресенье температура поднимется только до 25 градусов. А дальше, по словам синоптиков, наступит время холодных циклонов.

Со вторника в Москве начнутся дожди и активное понижение температуры - до 18 градусов. И такая погода продержится до конца августа. Но сегодня в городе еще жарко. И на 30-градусный зной не повлияет даже начавшийся дождь.

"По нашим оценкам, может выпасть около 20 процентов от месячной нормы осадков. Это 15-16 мм. И ливни могут быть довольно интенсивными в отдельных районах. За три часа может выпасть 5 мм осадков, это примерно 10 процентов от месячной нормы", - рассказала Людмила Паршина, заведующая лабораторий Гидрометцентра России.

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