Подмосковный таксист уберег пассажирку от потери денег

Женщина едва не стала жертвой мошенников

Таксист из подмосковного Серпухова уберег пожилую женщину от потери денег из-за телефонных мошенников, сообщает "ТВ Центр".

Во время поездки водитель обратил внимание, что пассажирка подозрительно долго разговаривает по телефону и при этом сильно нервничает. Он прислушался к диалогу и понял, что пенсионерку заставляют перевести сбережения на некий счет. К тому моменту она уже сняла 300 тысяч рублей в своем банке и ехала в другой, чтобы отправить деньги преступникам.

Водитель отговорил женщину от необдуманного поступка, убедил обратиться в полицию и отвез ее туда.

"Когда сотрудники объяснили ей все доходчиво, бабушка успокоилась. И сотрудники полиции отвезли ее в банк, где она свои денежки, которые сняла для мошенников, положила обратно на свой счет", - рассказал таксист.

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