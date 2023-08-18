В Южном Измайлове ищут догхантеров, травящих собак

Есть жертвы и пострадавшие среди питомцев

Перепуганные владельцы собак оберегают своих питомцев по-разному. Кто-то теперь обязательно надевает на них намордник, кто-то учит не подбирать еду с земли, а кто-то и вовсе уходит далеко-далеко от дома. Чего только не сделаешь, чтобы спасти любимого пса.

"В нашем доме жила с бабушкой очень добрая дворняжка, она первая погибла. Считается, отравление либо фосфатами, либо изониазидом", - рассказывает местная жительница.

Уже известно как минимум о десяти случаях отравления на улицах Челябинской и Чечулина в Южном Измайлове. Погибли две собаки. Остальных еле спасли. Многим животным понадобились капельницы и стационарное лечение, цена которого доходила до 30 тысяч рублей.

У всех диагноз один - острое отравление изониазидом. Это человеческое лекарство от туберкулеза без вкуса и запаха для собак является крайне токсичным. Догхантеры маскируют его, пряча в мясные фрикадельки. Такие шарики разбросаны по подъездам, лифтам, газонам, детским площадкам и всем местным маршрутам выгула собак.

Местные собачники утверждают, что, кроме изониазида, в мясных приманках они обнаружили и крысиный яд. Догхантеры, кстати, в некоторым смысле общаются с владельцами своих жертв, оставляя им послание на стенах.

Собаководы создали инициативную группу. Но единственное, что они могут делать, это собирать отраву и предупреждать других об опасности. Больше всего они сейчас хотят поймать и наказать догхантеров. Разумеется, по закону. Было подано заявление в ОВД Ивановское. Сотрудниками полиции соответствующая проверка уже проводится. Собачники оставили запрос и на доступ к системе видеонаблюдения района. Однако доказать, что из за конкретного разбрасывателя отравы погибла конкретная собака, крайне сложно. Если это удастся - максимальная ответственность за жестокое обращение с животными это 3 года тюрьмы.

Александр Огородников. "ТВ Центр"

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