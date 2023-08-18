Кандидаты на пост мэра Москвы провели встречи с избирателями

Они выслушали вопросы горожан

Кандидаты на пост мэра Москвы от политических партий провели встречи с избирателями. Они рассказали им о предвыборной программе и выслушали вопросы горожан, передает "ТВ Центр".

Леонид Зюганов от КПРФ встретился с избирателями в кинотеатре на Шереметьевской улице. Собравшимся показали фильм о кандидате, сам он рассказал о том, как видит решение городских проблем. Например, он предлагает сбалансировать строительство коммерческого жилья и соцобъектов, а также наложить мораторий на перепрофилирование промышленных предприятий.

"Очень часто москвичи, кстати, говорят по поводу восстановления промышленности, по поводу восстановления экономики, меня тут кто-то уверял, что будет волновать только социалка, это не так, людей волнует экономическая стабильность. Где будут работать либо они, либо их дети", - отметил Зюганов.

Борис Чернышов от ЛДПР прогулялся со своими сторонниками по Измайловскому парку. Они оценили благоустройство, а также обсудили проблему такси. Водители очень часто паркуются здесь в жилых кварталах, а для местных жителей не остается места. Кандидат выступил с инициативой запретить такую практику на законодательному уровне.

"Вот такие места должны быть нормой для москвичей, хорошие парки, где они гуляют, но при этом у них не должно быть проблем, где парковаться, из-за того, что огромное количество таксистов пользуются московскими дворами и московскими улицами для бесплатной парковки. И мы это сможем сделать. Потому что на этих выборах ЛДПР выставила сильную, молодую, крутую команду", - сказал Чернышов.

Прогулка на свежем воздухе прошла и у Дмитрия Гусева от "Справедливой России - За правду". Он встретился с жителями района Хорошево-Мнёвники. Люди рассказали, что их волнует благоустройство Карамышевской набережной. Работы должны были начаться в этом году. Пока здесь можно заниматься спортом или отдыхать на лавочках, но все объекты уже устарели.

"Северо-запад - прекрасный зеленый уголок Москвы, и вот мы здесь находимся на Карамышевской набережной, природный парк, но ничего не напоминает, что это Москва. Такое ощущение, что мы попали в другой мир, у нас в Москве таких парков, таких природных территорий неблагоустроенных просто нет. Но здесь мы это видим", - указал Гусев.

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