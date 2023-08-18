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Неоренессанс и неоклассика: в Москве исторический облик возвращают двум купеческим домам

15:10
  • пятница
  • 18 августа 2023

У реставраторов много работы

Это роскошное здание в Большом Харитоньевском переулке было построено в 1912 году для купца первой гильдии Шугаева по проекту архитектора Кондратенко. И с тех пор сохранилось многое. В подъездах - кованые ограждения, на ступенях - латунные таблички с именами мастеров, оригинальные витражи.

"Здесь витражные окна, которые находятся в промежутке между черновой лестницей и парадной лестницей. И мы можем с вами даже туда заглянуть и увидеть черновую лестницу, которой пользовались обслуживающий персонал, а господа находились здесь, в парадном подъезде", - рассказывает Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта.

Фасад дома можно читать, как книгу. Знаки и символы на нем словно специально - для любителей тайн и архитектурных загадок. Грифоны, лиры. Или вот скульптурная группа держит щит с геральдикой французских королей.

На фасадах доводят до совершенства лепнину. В мастерской, которая тут же, во дворе, восстанавливают утраты декора. Приходится исправлять и ошибки предыдущих реставраций. Обнаружили, к примеру, незатейливый картуш-медальон, явно созданный уже в конце 20 века.

"Нам досталась вот такая вещь. Она совершенно новодельная. Была выполнена из гипса, это не соответствовало тому, что здесь находится. Пластика совершенно не совпадает", - объясняет Геннадий Иваненко, ведущий реставратор подрядной компании.

Потому и приняли решение медальон воссоздать в авторском архитектурном стиле и с использованием материалов, подобных историческим. Скоро он украсит фасад.

В ближайшее время снимут леса и еще с одного известнейшего в Москве здания на улице Солженицына. Это бывшая усадьба купцов Алексеевых. Именно здесь родился в 1863 году Константин Сергеевич Алексеев, которого мы все знаем как Константина Сергеевича Станиславского, основателя Московского художественного театра.

Удивительное дело, но флигель, где родился Станиславский, и тот, что напротив, до сих пор жилые. Дом давно уже требовал капитального ремонта и реставрации. Проводились работы в два этапа. Сначала сделали кровлю. А теперь - очередь фасадов и подъездов. 

Реставрационные работы зданий и в Большом Харитоньевском переулке, и на улице Солженицына планируют закончить этой осенью. 

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Реставрация купеческих домов
Реставрация купеческих домов
Реставрация купеческих домов
Реставрация купеческих домов
Реставрация купеческих домов
Реставрация купеческих домов
Реставрация купеческих домов
Реставрация купеческих домов
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