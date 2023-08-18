Российские войска постепенно берут Авдеевку в клещи

Уничтожено несколько украинских опорных пукнтов возле поселка городского типа Керамик

Воздушная разведка обнаружила, как украинские солдаты прячут в лесопосадку технику. Координаты зафиксировали. Беспилотник завис в воздухе. Артиллеристы начинают стрельбу. Снаряды ложатся сначала рядом с целью. Минимальная корректировка.

Работа корректировщиков и артиллеристов слаженная и очень быстрая. ВСУ не успевают вывести технику из-под удара. Видно, как после точного попадания загорается боекомплект.

На северном фланге Авдеевки в ходе боев уничтожено несколько украинских опорных пукнтов возле поселка городского типа Керамик. Таким образом, Авдеевка постепенно берется в клещи. Сообщается, что в результате успешных наступательных действий российская армия развивает успех на купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка. Фактически - это уже окраина райцентра.

Ярослав Якимкин, офицер пресс-центра группировки "Запад": "Штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами ,тремя наблюдательными постами и разгромили более двух взводов пехоты. Кроме этого, в течение дня противником проведено шесть контратак силами подразделений 14-й механизированной и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригад на наши позиции в районе н.п. Ольшана. Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы".

ВСУ продолжают безуспешные попытки прорвать российскую оборону на запорожском направлении. Атаки идут в районе населенных пунктов Работино и Пятихатки. Потеряв в прошедших боях немало техники, ВСУ вновь ведут боевые действия силами пехоты.

Фактически на передовую - до противника не более километра - морпехи Тихоокеанского флота выводят бронетранспортер с установленной зенитной пушкой. Калибр 57 миллиметров. Орудие автоматическое. Первый залп пристрелочный. Корректировщики сообщают, как лег снаряд. Морпехи характеризуют свою работу так: появились из ниоткуда и исчезли в никуда.

В ходе диверсионной вылазки в тыл врага один из наших солдат получил тяжелое ранение. Его обнаружили с воздуха, и на выручку отправилась эвакуационная команда. Один из бойцов, укрываясь плащ-палаткой, чтобы противник через тепловизор не смог его засечь, подполз к раненому. Оказал первую помощь, перевязал, вколол обезболивающее. И потом один вытащил бойца фактически с украинских позиций.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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