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В Москву придет похолодание

12:59
  • пятница
  • 18 августа 2023

Ему предшествует 30-градусная жара

Погода в Москве ощутимо изменится в середине следующей недели. Об этом в пятницу, 18 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

По словам метеоролога, в предстоящий вторник столбики термометров опустятся до 19-20 градусов, а в последующие рабочие дни — до 16-21 градуса, сообщает АГН "Москва".

Однако до снижения температуры в столичном регионе ожидается непростой день: 18 августа воздух прогреется до 30 градусов, но может выпасть до 20% от месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что "атмосфера может преподнести неприятные сюрпризы": скоротечные ливневые дожди, грозы.

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