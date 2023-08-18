Запад не готов мириться с формированием многополярного мира

Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. Об этом в пятницу, 18 августа, рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин.

Военный напомнил, что в документах вильнюсского саммита НАТО Россия названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса", а также о принятом в НАТО решении о развертывании в месячный срок при наличии угрозы одной из стран альянса трехсоттысячной группировки блока с возможностью передовым формированиям вступить в боевые действия в течение трех дней.

Коллективный Запад не готов мириться с формированием многополярного мира, намерен отстаивать свою гегемонию всеми средствами, в том числе военными, цитирует Горемыкина РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров заверил, что Россия не формирует каких-либо блоков против других стран, тогда как западные страны до сих пор демонстрируют "мышление холодной войны".

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверял, что "после мирного завершения холодной войны у нас была надежда, что у России настанет светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром".

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