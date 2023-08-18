ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: НАТО вернулась к схемам холодной войны

13:24
  • пятница
  • 18 августа 2023

Запад не готов мириться с формированием многополярного мира

Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. Об этом в пятницу, 18 августа, рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин.
Минск объявил о разрушении сформированного США однополярного мира

Военный напомнил, что в документах вильнюсского саммита НАТО Россия названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса", а также о принятом в НАТО решении о развертывании в месячный срок при наличии угрозы одной из стран альянса трехсоттысячной группировки блока с возможностью передовым формированиям вступить в боевые действия в течение трех дней.

Коллективный Запад не готов мириться с формированием многополярного мира, намерен отстаивать свою гегемонию всеми средствами, в том числе военными, цитирует Горемыкина РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров заверил, что Россия не формирует каких-либо блоков против других стран, тогда как западные страны до сих пор демонстрируют "мышление холодной войны".

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверял, что "после мирного завершения холодной войны у нас была надежда, что у России настанет светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
НАТО
НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.