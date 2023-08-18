Россияне смогут летать в Северную Корею

Вылет из Владивостока

Между Россией и КНДР восстанавливается авиасообщение, которое было прервано пандемией.

Первый рейс Пхеньян – Владивосток запланирован на 25 августа, его выполнит северокорейская авиакомпания Air Koryo. Стоимость билета составит 230 долларов (21,5 тысячи рублей), передает РИА Новости.

Для посещения Северной Кореи россиянам необходимо оформить визу, которую выдают только в случае посещения страны в составе туристической группы.

Ранее власти Северной Кореи заявили о новом периоде расцвета отношений с Россией

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