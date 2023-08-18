Ющенко слепил макет трезубца для монумента "Родина-мать"

Экс-президент давал консультации

В создании макета трезубца для монумента "Родина-мать" в Киеве участвовал бывший президент Украины Виктор Ющенко.

"Виктор Андреевич на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который пошел в Минкульт, затем в кабмин, это все согласовали", - рассказал автор проекта скульптор Алексей Пергаменщик (цитата по ТАСС).

Виктор Ющенко был президентом Украины в 2005-2010 годах.

Монумент был открыт в 1981 году, памятник создал знаменитый скульптор Евгений Вучетич. На момент открытия киевская "Родина-мать" была самым высоким памятником в Европе – его высота достигает 102 метров. В одной руке женщина держит меч, в другой находился щит с изображением герба СССР.

В 2015 году украинские власти и общественность захотели заменить герб на трезубец, но из-за нехватки финансирования работы неоднократно откладывали. В июле 2023 года решение о замене было принято.

6 августа трезубец установили на монумент. Кроме того, памятник "Родина-мать" решили переименовать в "Украину-мать".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"