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В Белоруссии рассказали о заслоне от удара НАТО по России

13:42
  • пятница
  • 18 августа 2023

Государства укрепляют сотрудничество в рамках Союзного государства

Белоруссия надежно обеспечивает заслон от удара НАТО в спину России в ходе реализации ею специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал в пятницу, 18 августа, министр обороны республики Виктор Хренин.
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Как подчеркнул министр, "в авангарде борьбы с неонацизмом находится братская нам Россия, проводящая специальную военную операцию на Украине".

При этом Белоруссия "обеспечивает ей надежный заслон на своей территории от удара со стороны натовских войск", считая это для себя важнейшим направлением, цитирует Хренина РИА Новости.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил, что нарушение государственной границы Белоруссии военнослужащими ВСУ заставит Минск принять участие в конфликте на Украине. Однако "если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать", пообещал политик.

При этом Польша решила расположить новый саперный батальон на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре — между Россией и Белоруссией. Польский министр обороны Мариуш Блащак назвал солдат армии Польши лучшей гарантией безопасности страны.

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