Официально пока конкретные сроки неизвестны

Первые украинские летчики завершат обучение работе с истребителями F-16, вероятно, летом 2024 года. Об этом в пятницу, 18 августа, рассказали осведомленные источники.

Как пишет The Netherlands Times, F-16 — это сложная система, для того чтобы научиться хорошо управлять ею, потребуется время.

С учетом этого американские истребители F-16 могут быть поставлены Украине не раньше чем через год, утверждают собеседники издания.

Украинские власти давно просят у западных союзников боевые самолеты, однако пока так их не получили. Запад отговаривается длительным процессом обучения летчиков, хотя аналитики отмечали, что помощники киевского режима не хотят рисковать утратой дорогостоящих истребителей.

Однако источники заявили, что американские власти дали согласие на передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине. Предполагается, что эти государства направят истребители Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов управлению F-16.

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