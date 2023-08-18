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Москва запретила въезд ряду официальных лиц Молдавии

14:10
  • пятница
  • 18 августа 2023

Это ответ на недружественные шаги Кишинева

Посла Молдавии в России Лилиана Дария в пятницу 18 августа, вызвали в российский МИД.
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На Смоленской площади ему заявлен протест в связи с сокращением Кишиневом численности сотрудников российских учреждений, говорится в сообщении дипломатического ведомства.

"Этот недружественный шаг ведёт к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны", - отметили в МИД России.

В качестве ассиметричных ответных мер Москва закрывает въезд в страну ряду официальных лиц Молдавии.

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