Москва запретила въезд ряду официальных лиц Молдавии

Это ответ на недружественные шаги Кишинева

Посла Молдавии в России Лилиана Дария в пятницу 18 августа, вызвали в российский МИД.

На Смоленской площади ему заявлен протест в связи с сокращением Кишиневом численности сотрудников российских учреждений, говорится в сообщении дипломатического ведомства.

"Этот недружественный шаг ведёт к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны", - отметили в МИД России.

В качестве ассиметричных ответных мер Москва закрывает въезд в страну ряду официальных лиц Молдавии.

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