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Путин поздравил главу ВС России с 80-летием

14:24
  • пятница
  • 18 августа 2023

Президент лично встретился с юбиляром

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 августа, провел встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, которому исполнилось 80 лет.

Российский лидер лично вручил юбиляру недавно присужденную ему награду — орден святого апостола Андрея Первозванного.

Лебедев удостоен данной награды за выдающиеся заслуги в развитии российской судебной системы, сообщает РИА Новости.

Глава государства также встречался с Лебедевым в ноябре 2022 года. По словам президента, Верховным судом была проделана "работа очень большая и качественная". Путин напомнил, что с конца 2016 года по сегодняшний день было издано свыше 300 постановлений пленумов Верховного суда и внесено 49 законопроектов, из которых 41 закон принят.

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