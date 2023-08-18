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Ставшая в 54 года матерью Светлана Бондарчук ответила хейтерам

14:41
  • пятница
  • 18 августа 2023

Это третий ребенок Светланы

Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук призналась, что полгода назад в третий раз стала мамой. У звезды и ее супруга, дизайнера и предпринимателя Сергея Харченко, родился сын Петр.

Далеко не все позитивно восприняли новость о пополнении в семействе 54-летней Светланы, комментарии в интернете варьируются от радостных до хейтерских.

Новоиспеченная мама подчеркнула, что "бестактных комментариев было несколько — на фоне сообщений с позитивным посылом они совершенно терялись". Она также предложила не переживать тем, кого заботит, каким способом ребенок появился на свет и как возрастные родители планируют его растить.

Светлана Бондарчук пообещала разобраться со всеми вопросами и пожелала всем добра, сообщает РИА Новости.

До 2016 года Светлана была замужем за продюсером и режиссером Федором Бондарчуком, в браке родилось двое детей, затем супруги развелись. Бондарчук в сентябре 2019 года женился на актрисе Паулине Андреевой. В 2021 году у пары родился сын, которого назвали Иваном.

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Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук
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