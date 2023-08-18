ВСУ потеряли более 400 военных на двух направлениях

ВС России отразили четыре атаки противника

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 400 военных на донецком и южнодонецком направлениях.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На донецком направлении ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Авдеевки, Берестового и Марьинки (ДНР). Противник потерял до 220 военнослужащих и 13 единиц техники. В районе Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского (ДНР) уничтожены три пункта боепитания подразделении ВСУ.

На южнодонецком направлении наша армия отразила одну атаку противника. Уничтожены до 210 солдат ВСУ и 10 единиц техники.

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