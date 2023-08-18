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Путин утвердил состав делегации России на Генассамблее ООН

14:51
  • пятница
  • 18 августа 2023

Ее возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Возглавит делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров. Также на сессию поедут замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий и ряд других политиков, сообщает ТАСС.

Еще в июле стало известно, что Владимир Путин не поедет на сентябрьскую сессию Генассамблеи ООН. При этом источники утверждали, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Он собирается представить международному сообществу свою "формулу мира".

Владимир Путин также не будет лично присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР, однако примет в нем участие по видеоконференцсвязи, на месте будет работать глава МИД Сергей Лавров.

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