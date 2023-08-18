В кабмине оценили дефицит айтишников в России

Он сокращается, но сохраняется

Дефицит кадров в области искусственного интеллекта сокращается, но остаётся достаточно большим. Об этом в пятницу, 18 августа, рассказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Политик уточнил, что дефицит кадров в данной отрасли составляет "около десяти тысяч специалистов в год, которые нам необходимо готовить". Он выразил надежду на скорое преодоление этих трудностей, подчеркнув, что айтишники "сейчас являются одними из самых наиболее востребованных и наиболее высокооплачиваемых", сообщает РИА Новости.

Ранее Чернышенко отмечал, что "IT-отрасль у нас, наверное, одна из самых обласканных с точки зрения мер поддержки, которые мы ей даем". Политик выступил на III Молодежном форуме по управлению интернетом (Youth RIGF 2023). Обращаясь к участникам форума, он заявил, что "вы все потенциально самые в будущем высокооплачиваемые специалисты, которые нам так нужны".

Глава кабмина Михаил Мишустин предложил уехавшим из России IT-специалистам вернуться и заниматься своей работой на родине. Политик напомнил высказывание главы государства Владимира Путина "там тоже хорошо, но дома лучше", адресовав его айтишникам, которые еще не приняли решение о возвращении домой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"