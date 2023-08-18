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ABC: американские наемники рассказали об огромных потерях ВСУ

15:12
  • пятница
  • 18 августа 2023

Оставшиеся в живых украинские военные не могут продолжать участие в боевых действиях

Украинская армия понесла тяжелые потери в ходе наступательных действий на ключевых направлениях фронта в зоне СВО, передает издание ABC со ссылкой на комментарии американских военных, которые служат в рядах ВСУ.  

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Как отметили авторы публикации, военнослужащие ВСУ понесли "колоссальные" потери при попытке установить контроль над деревней на окраине Донецка.

"Наше подразделение понесло 85 процентов потерь", - заявил изданию американский наемник с позывным "Танго".

При этом наемник подчеркнул, что контрнаступление украинской армии на Донецком направлении полностью провалилось. По его словам, оставшиеся в живых военнослужащие ВСУ не могут участвовать в дальнейшем продвижении из-за "тяжелейших ранений".  

Другой иностранный наемник с позывным "Золотая рыбка" также добавил, что главная причина провала контрнаступления Украины заключается в крайне "организованном сопротивлении" российских военных в зоне СВО.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что наступление ВС России заставило украинских военных отступать на Харьковском направлении. По мнению военного аналитика, к отступлению ВСУ привело нежелание Вашингтона инициировать мирные соглашения с Москвой.

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