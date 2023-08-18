В Солнечногорске проходит молодежный образовательный форум "Территория смыслов"

Молодые управленцы из всех регионов России обсуждают, каким должно быть будущее нашей страны

Участники смены "Служить" собрались в эти дни в подмосковном Солнечногорске, где проходит всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" - это один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Молодые политики и управленцы из всех регионов России обсуждают, каким должно быть будущее нашей страны. Сегодня с ними своим опытом мыслями и идеями поделились лидеры парламентских фракций, которые приехали на форум. Главная мысль - консолидация политических сил общества - это основной ресурс, на основе которого наша страна сможет добиться всех поставленных целей.

"Мне кажется, нам не надо бороться за умы молодежи, а быть как никогда раньше вместе с молодежью, насыщаться вашими идеями. И когда мы будем брать за основу ваши идеи, ваши соображения, мы вместе быстро реализуем те проекты, решим задачи, которые действительно заточены на будущее великой России", - заявил Леонид Слуцкий.

"Президент Владимир Путин оказался выразителем интересов нашего многонационального и многоконфессионального народа. Он поддержан этим народом. На фронте герои 100 национальностей совершают подвиги", - отметил Владимир Васильев.

Представители парламентских фракций уверены, что идея служения России сегодня особо важна и актуальна. Они рассказали о поддержке молодёжи на государственном уровне. Также зашла речь и о самореализации во благо развития страны.

"Ваша смена называется служение. Это высокое служение, когда ты не по указке действуешь, а сам находишь решения, которые во благо твоей страны, твоих товарищей. Вот это и есть русская мечта. Самореализовываться во благо своей страны и окружающих людей, зарабатывать и действовать по своей воле, а не по указке начальства", - сказал Алексей Нечаев.

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