В США перестали верить в победу Украины

При этом в Вашингтоне ставку по-прежнему делают на продолжение конфликта

В ожидании вожделенных американских истребителей украинские фермеры даже яблоки стали выращивать, нанося на них заветную аббревиатуру F-16. И, кажется, это сработало. Вашингтон таки дал добро на передачу Киеву самолетов. Правда, обставив это рядом условий, о которых в письме лидерам Дании и Нидерландов, поставки истребителей пойдут оттуда, заявил госсекретарь США Блинкен.

"Одобрение запросов позволит Украине в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит своё обучение", - пишут СМИ.

Но когда это случится, точно не знает никто. По одним данным, учить украинских лётчиков до сих пор так и не начали. По другим, процесс вроде бы запущен. Однако идёт не быстро, в связи с чем западная пресса, ссылаясь на свои источники, сообщает, что F-16 Украина по факту получит лишь через год. То есть к следующему по счёту украинскому контрнаступлению. Потому как первая попытка у ВСУ явно не задалась, что признает уже и американская разведка.

"Прогнозы разведки, с которыми ознакомили конгрессменов на закрытых встречах, уже вызвали волну сомнений. Некоторые республиканцы заявляют, что теперь нет смысла выделять Украине запрошенные Байденом 20,6 миллиардов долларов", - отмечают СМИ.

То есть теоретически Вашингтон может и передумать. Слухи о том, что поддержка Украины со стороны Запада ослабевает, сейчас усиленно муссируются в западной прессе. Впрочем, больше это похоже на дезинформацию. Ставку в Вашингтоне по-прежнему делают на продолжение конфликта. А это значит, что испытывать проблем с вооружением Киев не будет. Включая запрещенные кассетные боеприпасы, которыми ВСУ так щедро снабжает Вашингтон.

"Вашингтон сам на протяжении десятилетий морализаторствовал и клеймил военными преступниками всех тех, кто применял этот тип боеприпасов. Получается, в вашей же собственной логике Зеленский и его подельники – военные преступники, а вы – его прямые пособники и сообщники, разделяющие всю полноту ответственности за совершённые и будущие злодеяния", - заявил Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

"Оружие может быть использовано, чтобы победить в войне, но оно не может принести мир. Восстановление мира требует диалога и консультаций. На протяжении определенного периода времени ряд государств призывали к здравомыслию, выдвигали мирные инициативы. Мы считаем необходимым, чтобы такого рода призывы были встречены с соответствующей реакцией", - сообщил Гэн Шуан, заместитель постоянного представителя Китая при ООН.

При этом в победу Украины США не верят. Тот же госсекретарь Блинкен, пишет в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, понял, что Киеву не победить даже при помощи Запада. Одновременно с этим растет и число простых граждан, которые считают, что поддержку Украины стоит по крайней мере сократить. По данным последнего опроса телеканала "Фокс Ньюс", число американцев, которые придерживаются данного мнения за последние месяцы выросло сразу на 10 процентов. Похожая картина и в Европе, экономика которой вот-вот войдет в стадию рецессии. Всему виной санкции и отказ от закупок российского топлива, которое теперь идет в другие регионы мира.

Да и с поставками российского зерна проблем нет. Та же Индия планирует купить гигантскую партию нашей пшеницы. Речь, по одним данным, идет о девяти миллионах тонн. По другим - о 15. Переговоры на этот счет сейчас активно ведутся.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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