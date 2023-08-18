WSJ: США угрожают Турции санкциями за помощь России в обходе ограничений

Вашингтон шантажирует турецких политиков

Американские власти планирует ввести санкции против Турции в качестве "наказания" за помощь России в обходе международных ограничений, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимный источник из администрации президента США.

Как отметили авторы публикации, сближение Москвы и Анкары вызывает раздражение у политического истеблишмента США. Уточняется, что Вашингтон уже в ближайшее время может ввести санкции против Турции за помощь России в обходе экономических рестрикций стран "коллективного" Запада.

При этом анонимный собеседник издания подчеркнул, что такими действия Белый дом планирует "заставать" турецких политиков соблюдать введенные в отношении России ограничения. По его словам, американские власти уже проинформировали Анкару о последствиях за оказание помощи Москве.

Ранее журналисты издания Handelsblatt сообщили, что Россия одержала "промежуточную победу" в экономическом противостоянии с западными странами. По мнению аналитиков издания, несмотря на санкции США и ЕС, российские власти смогли значительно увеличить рост доходов от экспорта энергоносителей.

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