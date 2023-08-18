Двое рабочих погибли в ДНР при детонации неразорвавшегося снаряда

Это последствия атак Украины на российские территории

В Донецкой Народной Республике сдетонировали, по предварительным данным, неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы украинской армии, в результате погибли два человека.

Трагедия произошла в Киевском районе Донецка. Погибли двое рабочих, которые занимались ремонтом отопления.

Третьему рабочему удалось выжить, он доставлен в реанимацию с ранениями, сообщает РИА Новости.

В мае два сапера центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" Министерства чрезвычайных ситуаций России погибли при проведении работ по разминированию в Донецкой Народной Республике. Они проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередач.

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