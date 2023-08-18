США опровергли создание "мини-НАТО" с Японией и Южной Кореей

При этом военное сотрудничество стран расширяется

США намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей, но речи о создании "мини-НАТО" не идет. Такое заявление сделали в пятницу, 18 августа, в американском Белом доме.

Как заверил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, "никто не говорит о необходимости азиатской НАТО", а что касается тревог Киитая по данному вопросу, "КНР опять избыточно остро реагирует", сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея уже подают сигналы о том, что они не прочь разместить на своей территории американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным.

Комментарий последовал за заявлением южнокорейского министра обороны Ли Чжон Сопа о том, что ради сдерживания Северной Кореи Сеул расширяет военное сотрудничество с Вашингтоном и Токио, причем не исключает появления у себя ядерного оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"