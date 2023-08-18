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ЭКОВАС: для развертывания войск в Нигере не требуется разрешение ООН

16:02
  • пятница
  • 18 августа 2023

Мнение международного сообщества играет второстепенную роль

ЭКОВАС не планирует запрашивать разрешение у Совета Безопасности ООН на развертывание войск в Нигере. Об этом в интервью изданию Jeune Afrique заявил комиссар организации по политическим делам Абдель-Фатау Мусах.  

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Как отметил представитель международной организации, руководство ЭКОВАС никогда не спрашивала разрешение ООН на развертывание военного контингента в какой-либо из стран африканского континента.  

"Так зачем нам советоваться с ООН сейчас?" – задался вопросом Мусах, чьи слова приводит РИА Новости.   

При этом представитель ЭКОВАС подчеркнул, что для стабилизации ситуации в Нигере организации не нужно запрашивать разрешение у ООН, поскольку вне зависимости от мнения международного сообщества "судьба" лидеров военного мятежа в африканской республике "предопределена".

Ранее в МИД России сообщили, что военное урегулирование ситуации в Нигере может привести к дестабилизации африканского континента. По мнению российских дипломатов, что развертывание резервных войск Экономического сообщества стран Западной Африки может привести к эскалации ситуации в стране.

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