Украинские военные должны повернуть оружие против киевского режима

Военнослужащие ВСУ должны капитулировать перед российскими военными или "повернуть оружие" против киевского режима. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Настоятельно советуем украинским военным капитулировать перед нашими войсками", - заявила Захарова, чьи слова приводит "Российская газета".

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что у солдат украинский армии есть еще один вариант сохранения собственных жизней: "здравомыслящие" бойцы ВСУ должны "повернуть оружие" против преступного режима Владимира Зеленского.

Она также добавила, что на преступность киевского режима указывает тот факт, что только за последние несколько недель российские суды приговорили к реальным тюремным срокам 15 украинских военных, которые были причастны к геноциду русскоговорящего населения в Донбассе.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне. По его словам, украинские власти в надежде угодить западным кураторам продолжают "истреблять" население страны.

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