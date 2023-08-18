Российские военные способны освободить Одесскую область

Успех наступательных действий ВС России в скором времени приведет к освобождению Одессы. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"Если Украина откажется сдаться, то Россия при необходимости может продолжить наступление и пойти на Одессу", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший разведчик подчеркнул, что на данный момент российские военные обладают всеми необходимыми ресурсами не только для полного "вытеснения" противника из Запорожья, но и для освобождения от украинских националистов Одесской области.

Он также добавил, что для сохранения территориальной целостности страны президент Украины Владимир Зеленский должен возобновить переговорный процесс с Россией. По его словам, провал контрнаступления ВСУ "не оставил выбора" главе киевского режима.

"Зеленский должен начать переговоры для спасения страны", - заключил аналитик.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что провал наступательных действий украинской армии приведет к сокрушительному поражению киевского режима. По мнению военного аналитика, политический Вашингтон планирует отказаться от военной и финансовой поддержки Киева из-за неминуемого поражения режима Владимира Зеленского.

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